Для защиты от киберпреступности нужен не скотч со стикерами, которыми люди заклеивают камеры, а отказ от гаджетов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил: закрыть диктофоны устройств и камеры – мало. Личные данные можно защитить, заменив смартфон на кнопочный телефон.

Роскачество порекомендовало гражданам пользоваться антивирусами, обновлять ПО и заклеить камеры. При этом в ведомстве предупредили, что сбор информации все равно будет идти.

Эксперт добавил, что не надо быть параноиком: уязвимости программного обеспечения, о которых не говорят производители, действительно есть, но никто при этом не следит лично за вами.

Анастасия Туркова