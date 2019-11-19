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Отключение света ждет столицу

свет

Электричества не будет весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.

Жители центра Владивостока останутся без света сегодня, 19 ноября. Об отключениях предупредили в МУПВ ВПЭС.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с плановыми работами по ремонту и диагностике сетей.

Адреса:

Бородинская ул.  16,

18,

18А,

20,

Иртышская ул.  15,

21,

Пушкинская ул.  46,

48,

Светланская ул.  123,

123А,

125,

Суханова ул.  2,

4,

4А,

4Б,

6,

6А,

6Б,

6В,

8,

Уборевича ул.  10/3,

10/4,

10А,

10Б,

12,

14

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