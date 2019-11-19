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Отключение света ждет столицу
Электричества не будет весь рабочий день, сообщает DEITA.RU.
Жители центра Владивостока останутся без света сегодня, 19 ноября. Об отключениях предупредили в МУПВ ВПЭС.
Света в домах не будет с 9.00 до 17.00. Это связано с плановыми работами по ремонту и диагностике сетей.
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