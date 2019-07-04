Об отключениях воды и света в городе предупреждают владивостокцев МУПВ «ВПЭС» и КГУП «Приморский водоканал» четвертого июля, сообщает DEITA.RU.

Так, с 9:00 по 18:00 из-за ремонтных работ приостановят водоснабжение по следующим адресам: Фадеева ул. 2, 2Д, 4, 4А, 4Б, 4Б стр.7, 4 стр.1, 4 стр.10, 4 стр.15, 4Б стр.5, 4Б стр.3, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 8, 8А, 8Б, 8Д, 8Б стр.3, 10, 10А, 10Б, 10В, 10 стр.2.

Ремонтные работы пройдут с первой половине дня до вечера в некоторых домах краевой столице. Электричество могут отключить в период с 9:00 до 17:00 на два – восемь часов. К вечеру электроснабжение в квартирах обещают восстановить.

Коснутся ли вас отключения, смотрите в таблице ниже.

Анастасия Туркова



