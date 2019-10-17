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Отключение воды на несколько дней ждет столицу

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Длительное отключение объясняют ремонтом на теплотрассе, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 17 октября, по некоторым адресам во Владивостоке пройдет отключение горячей воды. Об этом сообщили в АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация».

Отключения в связи с ремонтными работами пройдут с 17 октября 15.00 по 21 октября 00.00.

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