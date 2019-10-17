Новости
Медведев решает судьбу Приморья
17 Октябрь 2019, 07:45
Синоптики сказали, чего ждать от погоды
17 Октябрь 2019, 07:15
Отключение воды на несколько дней ждет столицу
17 Октябрь 2019, 06:30
Врач сказал, какие лекарства на самом деле не работают
17 Октябрь 2019, 05:45
Заворотнюк отказалась от спасительного лекарства
17 Октябрь 2019, 05:00
Названы 3 опасности от листвы для авто
17 Октябрь 2019, 04:15
Вот что нужно обязательно сделать при ДТП
17 Октябрь 2019, 03:30
Автоподстава из 90-х вернулась на дороги
17 Октябрь 2019, 02:45
Отключение воды на несколько дней ждет столицу
Длительное отключение объясняют ремонтом на теплотрассе,
сообщает DEITA.RU.
В четверг, 17 октября, по некоторым адресам во Владивостоке пройдет отключение горячей воды. Об этом сообщили в АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация».
Отключения в связи с ремонтными работами пройдут с 17 октября 15.00 по 21 октября 00.00.
Адреса:
Батарейная ул. 2,
Западная ул. 13,
Морская 1-я ул. 27,
Набережная ул. 1,
5В,
9,
10,
16,
20,
Тигровая ул. 7,
9
Читайте также:
Токсичную реку нашли в Приморье
Приморье сошло с ума – внутриполитические трюки и фокусы превращают край в балаган
Льготная ипотека достанется не всем: власти переиграли условия
Популярное
Загрузка...
Загрузка...