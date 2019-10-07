Новости
Самый полезный хлеб назвала диетолог
7 Октябрь 2019, 14:15
Всероссийский турнир по боксу прошел во Владивостоке
7 Октябрь 2019, 14:11
«Золотая» вода вынудила жителей Владивостока обратиться к Трутневу
7 Октябрь 2019, 14:00
Приморская элита отказалась от мотоциклов
7 Октябрь 2019, 13:45
Глава Сбербанка сделал заявление об утечке данных
7 Октябрь 2019, 13:30
Фруктовый бренди начнут производить в России
7 Октябрь 2019, 13:15
Пенсионную систему готовы изменить в Госдуме
7 Октябрь 2019, 13:00
Стало известно, почему оцепили федеральные трассы
7 Октябрь 2019, 12:45
Отключения электричества пройдут в столице
Во Владивостоке в понедельник, 7 октября, в ряде домов будет отключено электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает DEITA.RU по материалам МУПВ «ВПЭС»
Как отмечает сайт организации, время проведения плановых работ намечено с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов.
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...