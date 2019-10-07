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Отключения электричества пройдут в столице

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Во Владивостоке в понедельник, 7 октября, в ряде домов будет отключено электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает DEITA.RU по материалам МУПВ «ВПЭС»

Как отмечает сайт организации, время проведения плановых работ намечено с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов.

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