Коммунальные беспокойства во Владивостоке продолжаются, сообщает DEITA.RU. Четырнадцатого августа изменят планы граждан МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал.

С девяти утра в краевой столице начнется череда отключений от водоснабжения или электроснабжения.

По улицам Светланская, 108, 108а, 108б, 108е, 108ж, 108д и Экипажная, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 вода будет отключена до 17:00.

Для улиц Адмирала Горшкова, 42, 44, Адмирала Смирнова, 2, 8, 10, 12, Анны Щетининой, 34, 38 отключение воды продлится до 19:00.

Также до 17:00 будут продолжаться отключения электричества. Список адресов можно увидеть в таблице ниже.

Анастасия Туркова



