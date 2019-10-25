Новости
Кожемяко обвинил «Единую Россию» в бездействии?
25 Октябрь 2019, 09:54
«Как на это прожить?» — названа зарплата важного работника
25 Октябрь 2019, 09:36
Официально: что ждать от новой пенсионной системы
25 Октябрь 2019, 09:30
Мэр перекроет дорогу резидентам ТОР
25 Октябрь 2019, 08:45
Супруга Дарькина обошла Кожемяко в рейтинге Forbes
25 Октябрь 2019, 08:15
На дорогу для избранных в городе Путина потратят сотни миллионов
25 Октябрь 2019, 07:30
Индивидуальный подход: платить за мусор сахалинцы будут по-новому
25 Октябрь 2019, 07:29
Отключения света ждут жителей столицы
25 Октябрь 2019, 07:15
Отключения света ждут жителей столицы
Горожан предупредили о ремонтных работах, сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 25 октября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества.
Свет выключат в 9.00 и вернут в 17.00. В МУПВ ВПЭС отметили, что отключения плановые и связаны с ремонтными работами.
Адреса:
Александровича ул. 52,
Артековская ул. 1,
1А,
3,
5,
7,
10,
Береговая ул. 3,
8,
Волкова ул. 3,
13,
Восточный пр-кт 5,
5Б,
9,
11,
13,
18А,
20,
22,
22Б,
26,
28,
Добровольского ул. 27,
29,
31,
33,
35,
37,
Земляничная ул. 10,
11,
12,
13,
13А,
14,
18,
20,
Корабельная Набережная ул. 1,
1А,
Покровская ул. 1,
2,
3,
4,
5,
7,
8,
10,
12,
14,
16,
18,
20,
24,
26,
28,
30,
Светланская ул. 44,
Строительная 2-я ул. 18,
18А,
20,
20А,
20Б,
Шилкинская ул. 6,
6А,
8,
10,
10А,
12,
16