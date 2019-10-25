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19 Август 2019, 19:45

Отключения света ждут жителей столицы

свет

Горожан предупредили о ремонтных работах, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 25 октября, по ряду адресов во Владивостоке не будет электричества.

Свет выключат в 9.00 и вернут в 17.00. В МУПВ ВПЭС отметили, что отключения плановые и связаны с ремонтными работами.

Адреса:

Александровича ул.  52,

Артековская ул.  1,

1А,

3,

5,

7,

10,

Береговая ул.  3,

8,

Волкова ул.  3,

13,

Восточный пр-кт  5,

5Б,

9,

11,

13,

18А,

20,

22,

22Б,

26,

28,

Добровольского ул.  27,

29,

31,

33,

35,

37,

Земляничная ул.  10,

11,

12,

13,

13А,

14,

18,

20,

Корабельная Набережная ул.  1,

1А,

Покровская ул.  1,

2,

3,

4,

5,

7,

8,

10,

12,

14,

16,

18,

20,

24,

26,

28,

30,

Светланская ул.  44,

Строительная 2-я ул.  18,

18А,

20,

20А,

20Б,

Шилкинская ул.  6,

6А,

8,

10,

10А,

12,

16

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