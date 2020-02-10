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6 Декабрь 2019, 18:15

Отключения воды ожидаются во Владивостоке на этой неделе

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На текущей неделе во Владивостоке пройдут плановые отключения холодного водоснабжения в отдельных домах, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Приморского водоканала».

В понедельник, 10 февраля, в связи с проведением ремонтных работ c 09:00 до 17:00 отключат воду в домах 60, 62, 62а по улице Луговой.

В среду, 12 февраля, , в связи с проведением ремонтных работ c 09:00 до 19:00 не будет воды в домах по адресам: Адмирала Кузнецова, 40а, 42-50. Адмирала Юмашева, 24а, 26а, 28а, 26-40.

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