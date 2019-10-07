Отключения воды запланированы в столице

На этой неделе, с 8 по 10 октября во Владивостоке запланировано отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ, сообщает DEITA.RU по материалам Примводоканала.

Как отмечается на сайте организации, 8 октября с 9:00 до 18:00 будет отключено водснабжение домов по улицам: 50 лет Октября. Грибоедова. Женьшеневая. Пшеницина, 117-121.

9 октября с 3:00 до 23:45 не будет воды в домах по улицам: Бородинская, 14. Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30. Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31. Гамарника, 5-23. Героев Варяга, 2-10, 7, 11. Днепровская, 19, 98-В. Днепропетровская, 15-57, 16-38. Иртышская, 18, 26-50. Иртышский пер. 5, 11. Карбышева. Корнилова, 15-23. Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11. Кутузова, 10. Металлургическая, 1-27. Мичуринская, 3-23, 23а, 4. Невская, 33. Постышева, 33-49, 36-42. Русская, 41, 41в. Тухачевского. Ульяновская, 2-12/3, 7. Уссурийский пер., 1. Шошина.

10 октября 9:00 до 18:00 отключат воду по адресам: Поленова, 5, 5а, 5б. Пирогова, 2-6, 3, 3а, 7. Пятнадцатая, 20, 20а, 30, 30а, 34. Репина, 2-6. Серова, 1а, 3ст.2, 5, 7, 9, 11. Четырнадцатая, 54. Шишкина, 1-35, 2-60.

Дмитрий Санников