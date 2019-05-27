Уклонистам готовят новые сложности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств Олег Жердев рассказал изданию, что Минобороны России предложило внести изменения в процесс прохождения медицинской комиссии призывниками.



По словам собеседника, предлагаемые поправки будут окончательно оформлены уже к концу мая. Планируется, что врачи из военкомата смогут проверять состояние здоровья призывников, которые ранее уже получили отсрочку. Уточняющую процедуру можно будет проводить два раза в год.

Члены медицинских комиссий смогут направлять молодых людей в госпиталя на дополнительные обследования в случае если у них возникнут сомнения в заключении гражданских врачей. Предполагается, что такие меры помогут в борьбе с теми, кто продаёт "липовые" медицинские справки об ограничениях по здоровью.