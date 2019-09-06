Об отсутствии термина «закрытая перевалка угля» заявили эксперты в ходе сессии «Перевалка угля: Экологические особенности в Дальневосточном регионе» на полях Восточного экономического форума. По мнению приморских стивидоров, орошения, онлайн-мониторинга и установки ветрозащитных экранов достаточно для минимизации вреда, а закрытая перевалка может привести к пожарам из-за свойств угля.

Как заявил генеральный директор АО «Находкинский МТП» Владимир Григорьев, в справочнике наилучших доступных технологий термина «закрытая перевалка» вообще не приводится, и нет мероприятий, которые бы предписывали строительство таких больших ангаров. По мнению эксперта, «Важно, чтобы люди понимали, что строительство большого ангара не есть результативная эффективная мера».

Подтвердил отсутствие в России нормативно-правовой документации, которая регламентировала бы строительство закрытых терминалов, и заведующий кафедрой техносферной безопасности ДВФУ Александр Агошков.

В помощь «черному бизнесу» и статистика Роспотребнадзора, согласно которой количество выявленных нарушений в пробах атмосферного воздуха за прошедший год снизилось в 3,5 раза. «Если посмотреть уровень заболеваемости по региону, и в частности по органам дыхания, город Находка находился и находится ниже среднего уровня по краю. Количество жалоб жителей также динамически снижается», - заявил один из угольных стивидоров. Стало быть, и необходимости в закрытой перевалке угля нет.

Правда, к некоторым показателям есть вопросы. Так, по словам профессора кафедры безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды ДВФУ Яны Блиновской, сейчас отсутствуют нормативы для содержания многих загрязняющих веществ в донных отложениях.

«Это определяет сложность в оценке реальной ситуации: с чем сравнить, какие предельно допустимые концентрации», - отмечает ученый.

Более того, даже если бы эти самые и показатели и были, то неизвестно как отбирать пробы.

«Утвержденной методики в России, как отбирать пробы угольной пыли в районе угольных терминалов, пока нет», - подчеркнул заведующий кафедрой техносферной безопасности Александр Агошков.

Раньше Путину обещали, что к 2020 году в Приморском крае открытой перевалки угля не будет. Сейчас не обещают уже и этого. Термина соответствующего нет, а, стало быть, и создать «закрытую перевалку» нельзя. От четкого и точного поручения президента по запрету открытой перевалки угля теперь стивидоры уходят и пытаются найти в нем некий «истинный смысл»: «чтобы население находилось и проживало в благоприятных условиях». Что рождает весьма вольные трактовки. Кому ведь и жемчуг мелкий, а кому и угольная пыль – воздух.

Дмитрий Санников

