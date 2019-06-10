Изменить статус жилого помещения на нежилое в России станет значительно сложнее, сообщает DEITA.RU. Такой закон вступил в силу в воскресенье, 9 июня.

Ситуации, когда собственник хочет перевести жилое помещение в нежилое, в России не редкость. Чаще всего это происходит только в том случае, если владелец квадратных метров хочет открыть магазин, ну или скажем салон красоты.

Теперь для перевода нужно получить не только согласие общего собрания собственников дома, но и разрешение в письменно виде от тех собственников, чьи квартиры со всех сторон примыкают к будущему нежилому помещению.

Ещё одно условия, без которого не получится перевод жилья, — это отдельный вход. Данное требование важно выполнить даже если квартира находится на первом этаже. Конечно, есть исключения из правил. Например, квартира переводится в нежилое помещение на втором этаже, но и здесь есть ряд нюансов: квартира снизу уже должна быть нежилым помещением.

Стоит отметить, что заявление о переводе можно подать в МФЦ или другой уполномоченный орган. Сделать это можно не только личным присутствием ну и в электронной виде. Вся процедура займет примерно полтора месяца.

Екатерина Брязгунова