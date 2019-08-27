Муниципальный банкомат появился во французской глубинке, сообщает DEITA.RU.

Власти коммуны Локмарьа-Плузане поставили банкомат, который позволяет гражданам без комиссий снимать деньги. Компания Brink"s France согласилась поставить такой банкомат после того, как последний терминал кредитной организации был закрыт из-за низкого спроса в данной местности.

Отмечается, что обслуживание банкомата местной администрации обойдется в 1,5 тысячи евро. При этом компания обещала снизить платежи, если поток клиентов будет увеличиваться, пишет РГ.

Екатерина Брязгунова