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Открыт предзаказ Playstation 5

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Предварительные заказы на игровую консоль нового поколения Sony Playstation 5 начали принимать в европейских магазинах электроники, сообщает DEITA.RU.

Точная стоимость игровой приставки Sony Playstation 5 пока ни производителем, ни ритейлерами не называется. Для того, чтобы забронировать себе «место в очереди» и сделать предзаказ, потенциальным европейским покупателям нужно сделать предварительный взнос в 50 евро.

Эксперты оценивают будущую стоимость игровой консоли нового поколения Sony Playstation 5 в около 500-550 евро. Когда компания объявит цену, предварительный платёж будет вычтен из этой суммы. Так что оформившие предзаказ пользователи не переплатят. 

Полноценную презентацию Sony PlayStation 5 ожидают на мероприятие PlayStation Meeting 2020, которое состоится 2 февраля 2020 года. Розничные продажи планируется начать к рождественскому сезону 2020 года.

Дмитрий Санников

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