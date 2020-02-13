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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Открыт закрытый порт: Владивосток продолжит пускать лайнеры

Лайнер

Угроза проникновения на территорию города коронавируса не пугает власти

График приема круизных судов во Владивостоке не будет изменяться, несмотря на вероятность заражения горожан коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.

Идея закрытия порта Владивосток была озвучена местным экспертом, но краевое правительство ее не одобрило, передает ГТРК «Владивосток». Кроме того, на сегодняшний день ближайший заход круизного судна достаточно далеко по датам, чтобы была необходимость беспокоиться заранее.

«Когда подойдет срок, будет понятный механизм любой круизной компании. Это огромные деньги и ответственность. Они будут делать акцент на те рынки, граждане которых могут безопасно пройти через эту круизную линию», – подчеркнул зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Также он отметил, что в принципе «против этого ажиотажа», а шум вокруг заболевания не приводит к конструктивным решениям. Тем не менее, прямое авиасообщение региона с Китаем остается закрытым. Прилетевшие из других стран граждане КНР отправляются обратно в аэропорт вылета или идут в карантин.

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