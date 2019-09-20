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Deita TV

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Открытая дверь авто может грозить страшными последствиями

20 Сентябрь 2019, 01:30

автомобиль, авто, машина

Открытая дверь авто может грозить не только кражами из салона или повышением вероятности порчи двери другой машиной, но и крайне пагубно отразиться на здоровье ребёнка, сообщает DEITA.RU.

По сообщению портала «1GAI.ru», забывчивость родителей-водителей может привести к печальным последствиям. Существуют случаи, когда родители потеряли малыша на собственном дачном участке. Так, мать с ужасом искала ребёнка, пока не догадалась проверить машину, и весьма вовремя. Малыш забрался в машину и случайно заблокировал двери, при этом на улице стояла знойная погода. Несложно догадаться, что душная обстановка и химические выделения внутренней обшивки автомобиля не добавили бы здоровья ребёнку.

Даже ненадолго покидая автомобиль, следует помнить о дверях и блокировать их. При соблюдении подобных несложных мер здоровье детей и ценные вещи останутся в сохранности.

Софья Корф

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