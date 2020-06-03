Новости
Аналитики составили три сценария кризиса в России
3 Июнь 2020, 20:00
Эксперты рассказали, каким водителям нужно бояться скачка цен на ОСАГО
3 Июнь 2020, 19:45
Перед армией надышишься: студенческие военные сборы перенесли на осень
3 Июнь 2020, 19:30
Маркировку товаров не будут переносить на поздний срок
3 Июнь 2020, 19:15
Липовые коронавирусные справки возмутили мэра города
3 Июнь 2020, 18:45
Менее 4% протестированных приморцев имеют антитела к коронавирусу
3 Июнь 2020, 18:30
Пандемия сократит количество сетевых магазинов в России
3 Июнь 2020, 18:15
Правила возврата средств за билеты и путёвки компании смогут изменять в одностороннем порядке
3 Июнь 2020, 18:00
Открытие ТЦ не спасет российскую экономику
Россияне ходят в торговые центры, чтобы погулять, а не что-то купить, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Давыдов.Индекс».
Как оказалось россияне не готовы тратить деньги по нескольким причинам. Во-первых, их попросту нет, а во-вторых, у населения высокий пессимистический настрой относительно денежных средств и будущих доходов. Эксперты отмечают, что в регионах ситуация куда хуже: падение реальных доходов прогнозируют на 6%, сокращение ВВП почти на 10%. При этом этот прогноз называют надуманным в лучшую сторону.
Помимо открытия самих ТЦ, людям необходимы деньги, которыми они сейчас не располагают. Позже станет понятно, что меры поддержки необходимо увеличивать, а восстановление займет не один год.
Ранее «Известия» сообщали, что участники рынка ждут, что в ТЦ освободится до 12% площадей, а стоимость некоторых товаров увеличится до 15%.