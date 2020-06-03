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17 Февраль 2020, 14:13

Открытие ТЦ не спасет российскую экономику

тц

Россияне ходят в торговые центры, чтобы погулять, а не что-то купить, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Давыдов.Индекс».

Как оказалось россияне не готовы тратить деньги по нескольким причинам. Во-первых, их попросту нет, а во-вторых, у населения высокий пессимистический настрой относительно денежных средств и будущих доходов. Эксперты отмечают, что в регионах ситуация куда хуже: падение реальных доходов прогнозируют на 6%, сокращение ВВП почти на 10%. При этом этот прогноз называют надуманным в лучшую сторону.

Помимо открытия самих ТЦ, людям необходимы деньги, которыми они сейчас не располагают. Позже станет понятно, что меры поддержки необходимо увеличивать, а восстановление займет не один год.

Ранее «Известия» сообщали, что участники рынка ждут, что в ТЦ освободится до 12% площадей, а стоимость некоторых товаров увеличится до 15%. 

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