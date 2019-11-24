Открыто: мэрия порадовала столичных жителей

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Жителей дальневосточной столицы ждет большая радость, сообщает DEITA.RU.

Утром в воскресенье, 24 ноября, стало известно, что движение по улице Борисенко наконец-то открыто. Ежедневные мучения тысяч горожан наконец-то закончились.

Как рассказали в администрации Владивостока, ремонт ливневки окончен, дорожное полотно полностью восстановлено.

Напомним, что Борисенко должны были открыть еще 10 ноября, однако ремонт пришлось продлить на целых две недели. Это было связано в первую очередь с тем, что Примводоканал не смог вовремя выполнить необходимые ремонтные работы по восстановлению водоотводного канала.

Отмечается, что повторное открытие было запланировано на 25 ноября, однако это удалось сделать на один день раньше.

Екатерина Брязгунова

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