Открытый чемпионат «Навыки мудрых» проходит в Приморье

В Большом камне проходит открытый региональный чемпионат «Навыки мудрых». Соревнования в рамках WORLDSKILLS RUSSIA продлятся с 13 по 14 ноября на базе Дальневосточного судостроительного колледжа, сообщает DEITA.RU.

Чемпионат проходит в жестких условиях – каждый участник изготавливает образцы строго в отведенное время в закрытой кабинке. За процессом наблюдают эксперты через встроенные камеры видеонаблюдения. В турнире «Навыки мудрых» соревнуются 5 человек в возрастном диапазоне 50+, приехавшие из самых разных городов Приморья.

«Я приехала с города Находки для участия в чемпионате «Навыки мудрых». Работаю в сварочных технологиях более 40 лет, на данный момент являюсь мастером в колледже г. Находка, передаю молодому поколению навыки по сварочному производству. Я участвую в чемпионате, чтобы посоревноваться в мастерстве с лучшими из лучших. Испытания довольно сложные, но опыт помогает со всем справиться. Завтра испытания будут завершены, у нас осталось 2 часа времени на изготовление деталей, которые позже будут оцениваться на рентген согласно установленному регламенту», - рассказала одна из участниц соревнований, Любовь Тарабарова.

Победителя чемпионата «Навыки мудрых», где соревнуются в области сварочных технологий, объявят на закрытии регионального чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA во Владивостоке.

Евгений Черемухин