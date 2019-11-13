telegr wh call

Новости

Открытый чемпионат «Навыки мудрых» проходит в Приморье

13 Ноябрь 2019, 18:37

Сбербанк раздает богатые подарки клиентам

13 Ноябрь 2019, 18:35

Пробки сковали столицу: транспортный коллапс начинается

13 Ноябрь 2019, 18:15

Гигантский скачок: Приморье оказалось среди лидеров по уровню развития турмаршрутов

13 Ноябрь 2019, 18:12

«Хабаровские электрические сети» ввели режим повышенной готовности

13 Ноябрь 2019, 18:05

Буйство стихии спровоцировало смертельное ДТП

13 Ноябрь 2019, 18:00

Школьники и студенты учреждений СПО учатся работе спасателя

13 Ноябрь 2019, 18:00

«Школа реабилитации» проводит бесплатные занятия для приморцев

13 Ноябрь 2019, 17:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Открытый чемпионат «Навыки мудрых» проходит в Приморье

рабочие, сварка, работа

В Большом камне проходит открытый региональный чемпионат «Навыки мудрых». Соревнования в рамках WORLDSKILLS RUSSIA продлятся с 13 по 14 ноября на базе Дальневосточного судостроительного колледжа, сообщает DEITA.RU.

Чемпионат проходит в жестких условиях – каждый участник изготавливает образцы строго в отведенное время в закрытой кабинке. За процессом наблюдают эксперты через встроенные камеры видеонаблюдения. В турнире «Навыки мудрых» соревнуются 5 человек в возрастном диапазоне 50+, приехавшие из самых разных городов Приморья.

«Я приехала с города Находки для участия в чемпионате «Навыки мудрых». Работаю в сварочных технологиях более 40 лет, на данный момент являюсь мастером в колледже г. Находка, передаю молодому поколению навыки по сварочному производству. Я участвую в чемпионате, чтобы посоревноваться в мастерстве с лучшими из лучших. Испытания довольно сложные, но опыт помогает со всем справиться. Завтра испытания будут завершены, у нас осталось 2 часа времени на изготовление деталей, которые позже будут оцениваться на рентген согласно установленному регламенту», - рассказала одна из участниц соревнований, Любовь Тарабарова.

Победителя чемпионата «Навыки мудрых», где соревнуются в области сварочных технологий, объявят на закрытии регионального чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA во Владивостоке.

Евгений Черемухин

Читайте также:

«Издевательство» — новую услугу предлагает РЖД на станции

«Конец Дальнему Востоку» — Аэрофлот откажется от плоских тарифов

Власти предложили снизить транспортный налог

Популярное

Сотни миллионов уйдут на главную беду Приморья, но этого мало

Ураганный ветер и снег: названо точное время удара стихии

Дело в суд: водитель фуры может получить 7 лет за смерть семьи на рухнувшем мосту

Дать или не дать: Медведев решает судьбу жителей Дальнего Востока
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...