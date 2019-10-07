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Открытый кубок по кикбоксингу прошел в Артеме

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С 4 по 6 октября в городе Артеме прошел «Открытый Кубок Артемовского городского округа по кикбоксингу», на котором присутствовало более 150 спортсменов, сообщает DEITA.RU.

Спортсмены приехали из Артема, Владивостока, Находки, Уссурийска, Лесозаводска, Красноармейского района Приморья и Хабаровска. Кикбоксеры показали отличные результаты, поединки были захватывающими и яркими.

«Отрадно отметить, что с каждым годом растет количество юных спортсменов краевых и региональных соревнований, расширяется география участников. Кикбоксинг стал очень популярным видом спорта на всей территории Дальнего Востока. Наши спортсмены показывают отличные результаты на всех уровнях спортивных состязаний - краевых, региональных, всероссийских и мировых. Мы гордимся нашими спортсменами, которые достойно представляют свою страну на международных состязаниях. Большая благодарность администрации города Артема, президенту Федерации кикбоксинга г. Артема, Александру Бондарю, Артёму Парыгину, Александру Корнилову», - отметил Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края, который вручил награды и призы вместе с президентом Федерации кикбоксинга Артема.

Иван Юрьев

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