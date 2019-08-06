Горожане бьют тревогу и беспокоятся за свою жизнь, сообщает DEITA.RU.

Жители Первомайского района Владивостока прислали в редакцию фото открытого люка возле одного из магазинов на улице Краева.

Учитывая большую проходимость этого места, а также огромное количество детей из близлежащих домов, граждане просят местные власти обратить на это внимание и как можно скорее решить проблему.

Ситуация осложняется ещё и тем, что рядом с открытым люком практически нет освещения, поэтому это место становится особенно опасным в тёмное время суток.





Дмитрий Шевченко