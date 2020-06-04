Отличное моторное масло в «жестянках» нужно покупать именно так

Многие автовладельцы считают, что продающееся в жестяных банках моторное масло обязательно качественное. Но это не всегда так, сообщает ИА DEITA.RU.

Жестяная тара обычно является признаком азиатской продукции. Но высоко ценимое японское масло может быть не особенно хорошим, даже если на банке наклейка отличного бренда. Во-первых, под японской торговой маркой может вестись производство даже в России, пишет «АиФ». Во-вторых, перелить в использованную тару можно что угодно. Чаще всего подделывают JX Nippon Oil Energy, Idemitsu Kousan Co и Cosmo Co.

«У ненастоящих японских брендов канистра имеет грубые спайки, рукоятка прикреплена с грубыми вмятинами и иногда даже криво, в то время как японские бренды пользуются идеальной тарой. Но даже если в каком-нибудь небольшом ларьке у дороги продается именно такая идеальная канистра, еще не значит, что ее содержимое тоже качественное», – напоминают эксперты.

Надежнее всего приобретать масло в проверенных местах, у крупных поставщиков, которые имеют хорошую репутацию и не будут портить ее контрафактом.