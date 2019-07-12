Компания не согласна с решением Фрунзенского районного суда Владивостока, сообщает DEITA.RU.



Одна из компаний-отловщиков косаток и белух, «Сочинский дельфинарий», подала апелляцию в Приморский краевой суд. Как пишет РИА Новости, отловщик мормлеков не согласен с решением Фрунзенского районного суда о выписанном штрафе в размере 37,6 млн рублей.

Всего четыре компании, которые год назад выловили косаток и белух, должны заплатить государству почти 150 млн рублей (ООО «Белый кит» заплатит 28,1 млн рублей, ООО «Океанариум ДВ» - 56,4 млн рублей, а ООО «Сочинский дельфинарий» - 37,6 млн рублей).



Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что четыре компании-отловщика получат бюджетные деньги за выпуск и доставку животных. Так, «Сочинский дельфинарий» стал подрядчиком у ВНИРО на 9 млн 135 тыс рублей. Из государственных денег на выпуск 2 косаток и 5 белух компании, которые и стали виновниками сложившейся ситуации с «китовой тюрьмой», получили более 35 млн рублей.

Елена Миронова