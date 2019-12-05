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Отмена ЕНВД: Похороны малого бизнеса хотят отложить
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Отмена ЕНВД: Похороны малого бизнеса хотят отложить
Действующий единый налог на вменяемый доход (ЕНВД) могут оставить на Дальнем Востоке до 2024 года, сообщает DEITA.RU. С соответствующим предложением выступают депутаты Государственной Думы.
По мнению народных избранников, отменять горячо любимый многими предпринимателям налоговый режим нужно поэтапно и в последнюю очередь от него нужно отказываться в муниципалитетах Дальнего Востока и Арктики.
Так, согласно инициативе, на территориях муниципальных образований, где проживает свыше 300 тысяч человек, ЕНВД нужно отменять с 1 января 2022 года. Если численность населения меньше 150 тысяч человек — с 1 января 2023 года, а если населенный пункт совсем крохотный и проживают там всего лишь 10 тысяч человек, то и отменять ЕНВД нужно не раньше 1 января 2024 года.
Стоит отметить, что данное предложение возникло из-за того, что жители Дальнего Востока буквально протестуют против отмены ЕНВД. При этом власти не могут отказаться от идеи уничтожить удобный, а главное — щадящий режим. Ведь благодаря ЕНВД многие недобросовестные предприниматели платят меньше налогов, чем должны были бы. При этом именно через организации и ИП, работающие на ЕНВД, можно легко и непринужденно выводить деньги из бизнеса.
Напомним, что действие режима ЕНВД прекратит свое существование в 2021 году.
Екатерина Брязгунова