Депутаты предложили отменить ЕГЭ и проводить экзамены традиционным способом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Сама система оценки знаний учащихся с помощью ЕГЭ, по их мнению, доказала свою несостоятельность. Возвращение к устным и письменным экзаменам в школах и вузах более эффективно.

В качестве перехода от действующей системы к новой авторы предложили совмещать ЕГЭ и экзамены, все больше переходя к последним.

Анастасия Туркова