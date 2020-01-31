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6 Декабрь 2019, 18:15

Отменить налоги для ИП хотят в России

налоговая

В новом году уже произошли некоторые изменения в системе сбора налогов, сообщает DEITA.RU.

В 2020 году в России снова изменили правила уплаты налогов с продажи недвижимости. Россияне долгое время освобождались от уплаты 13% налога за продажу квартиры, если она была в собственности 3 года. Несколько лет назад налог разрешили не платить, только если квартира в собственности 5 лет.

С января 2020 года трехлетний срок на продажу квартиры вернули. Однако теперь Налоговый кодекс предусматривает одно «но»: 13% можно не платить, если через 3 года после покупки продается единственная жилая недвижимость.

Еще одно нововведение – продление амнистии капиталов. Бизнес может сообщить в налоговую об имеющихся счетах и активах до 29 февраля – без последствий в виде штрафов.

Еще одно нововведение пока находится на стадии обсуждения. Глава «Партии Роста» и бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с 2 предложениями. Создать систему амнистии капиталов в и для малого бизнеса. А также на 3 года освободить все предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, от уплаты налогов. К таким, например, относятся ИП на патенте и самозанятые.


Елена Миронова 

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