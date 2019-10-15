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Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума
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Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума
Тема стала актуальной после убийства ребенка в Саратове,
сообщает DEITA.RU.
Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия», заявил, что намерен вынести на обсуждение Госдумы законопроект о снятии моратория на смертную казнь. Слова Миронова цитируют РИА Новости.
По словам представителя партии «Справедливая Россия», частичная отмена моратория вызвана последними событиями – убийством девочки в Саратове. До этого поднимался вопрос о возможности казни для террористов.
Миронов заявил, что детоубийцы, по сути, ничем не отличаются от террористов. У них также есть жертвы, только нет лозунгов. «Ничего человеческого в них не осталось», – констатировал Миронов.
Ранее сообщалось о том, что в Саратове весь город несколько дней искал 9-летнюю девочку. В итоге ее убийца во всем признался. Толпа разъяренных горожан и волонтеров вышла на стихийный митинг. Люди раскачивали полицейскую машину с убийцей и требовали отдать его для самосуда. После этого дня в России на полном серьезе обсуждают возвращение смертной казни. Пока предлагается две категории: террористы и педофилы. Кроме того, предлагается кастрировать педофилов, а также обязать их сообщать о своем преступлении всем соседям после возвращения из колонии.
Елена Миронова