Отмену моратория на смертную казнь все же рассмотрит Госдума

Тема стала актуальной после убийства ребенка в Саратове, сообщает DEITA.RU.



Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия», заявил, что намерен вынести на обсуждение Госдумы законопроект о снятии моратория на смертную казнь. Слова Миронова цитируют РИА Новости.

По словам представителя партии «Справедливая Россия», частичная отмена моратория вызвана последними событиями – убийством девочки в Саратове. До этого поднимался вопрос о возможности казни для террористов.

Миронов заявил, что детоубийцы, по сути, ничем не отличаются от террористов. У них также есть жертвы, только нет лозунгов. «Ничего человеческого в них не осталось», – констатировал Миронов.

Ранее сообщалось о том, что в Саратове весь город несколько дней искал 9-летнюю девочку. В итоге ее убийца во всем признался. Толпа разъяренных горожан и волонтеров вышла на стихийный митинг. Люди раскачивали полицейскую машину с убийцей и требовали отдать его для самосуда. После этого дня в России на полном серьезе обсуждают возвращение смертной казни. Пока предлагается две категории: террористы и педофилы. Кроме того, предлагается кастрировать педофилов, а также обязать их сообщать о своем преступлении всем соседям после возвращения из колонии.

Елена Миронова