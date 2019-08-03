Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин положительно оценил действия министров двух стран по отмене роуминга, сообщает DEITA.RU.

Как отметил Володин, на протяжении более чем полугода вопрос с отменой роуминга сложно продвигался. Сейчас Россия и Беларусь вышли на принятие дорожной карты.

По оценке министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана, отмена роуминга в Союзном государстве займет от шести до девяти месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Стороны надеются подписать ее в начале сентября.

Дмитрий Санников