Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

Правительство Дмитрия Медведева оправдалось по вопросу отмены восьмичасового рабочего дня, сообщает DEITA.RU.

Оправдывать высоким чиновникам пришлось решение своего начальника – премьер министра Дмитрия Медведева. Накануне председатель правительства объявил о старте одного из своих любимых детищ: «регуляторной гильотины».

Речь идет о том, что тысячи документов времен СССР и РСФСР по поручению Дмитрия Медведева прекратят свое действие с 1 января 2020 года. В числе тысяч нормативных актов, включающих в себя ГОСТы и ТУ на изготовление по-настоящему качественной пищевой продукции, обнаружился и один из первых декретов Совета народных комиссаров 30 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне».

Одно из главных достижений советской власти будет отменено, как мыслит Медведев, «в интересах развития бизнеса».

Отмена восьмичасового рабочего дня крайне возмутила россиян. Да так, что правительству Медведева пришлось выступить с официальным опровержением. Нет, отмену советского декрета о восьмичасовом рабочем дне отрицать не стали – действительно документ отменяется. Строились оправдания на несуществующих фактах. Как заявил в беседе с журналистами вице-премьер России Константин Чуйченко: «Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем».

Федеральные СМИ бодро напечатали слова Чуйченко, неодобрительно покивали в адрес коллег, сообщивших об отмене восьмичасового рабочего дня, да успокоились. А ведь получается, что не все так гладко, как кажется. В том числе, возникает вопрос, а знают ли вообще высшие чиновники правительства Медведева базовые положения Трудового Кодекса?

Есть в ТК РФ статья 94 о том, что продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать определенных часов. Например, для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой. Для инвалидов или работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Но конкретного и точного указания на то, что для работников нормальная продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день нет. Ну вот не установлен в ТК РФ восьмичасовой рабочий день. Был он в советском декрете "О восьмичасовом рабочем дне", но не будет сейчас декрета.

Статья 91 Трудового Кодекса говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». А это вовсе необязательно 8 часов в день. Это вполне может быть и 4 дня по 10 часов. Как раз в духе идей Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе.

Дмитрий Санников