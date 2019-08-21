Значительная часть автомобилей, которые сегодня продаются на российском авторынке, имеют автоматическую коробку передач. От общего числа в 2019 году таких автомобилей было продано почти 60 процентов, сообщает DEITA.RU.

Начиная с 2014 года, согласно постановлению «О допуске к управлению транспортными средствами», курсанты автошкол, которые сдавали экзамен ГИБДД на автоматической коробке передач, не имеют право управлять машинами с ручной коробкой.

В тот момент появился в водительском удостоверении и 14-й пункт, в котором делается отметка АТ (Automatic Transmission). И если инспектор ГИБДД проверяя документы заметил, что водитель едет на «коробке», а в правах отметка АТ, он имеет право выписать штраф, размер которого составляет от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова