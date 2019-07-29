Любителей обнала ждёт неприятный сюрприз, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство финансов предлагает ужесточить контроль за лицами и организациями, в отношении которых появляются подозрения в отмывании денег.

Так, власти хотят вносить в специальный реестр тех, кому отказали банки под предлогом подозрений в действиях, похожих на незаконные операции по обналичиванию денег.

Таким образом, уже на этапе подозрений финансовые контролёры смогут вычислять тех, кто уже находится в зоне риска и имел неосторожность вызвать к себе подозрение.

Вместе с тем, в профильном министерстве отмечают, что такая работа пойдёт на пользу добросовестным клиентам. Предполагается, что наличие реестра поможет избежать ошибочных отказов в обслуживании в банках.

Дмитрий Шевченко