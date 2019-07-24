Российская сторона потребовала публичных извинений, сообщает DEITA.RU.



Отношения между Россией и Грузией продолжают накаляться. В эфире федерального канала председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требует от руководства Грузии публичных извинений перед Россией. Володин призвал власти страны принести извинения всем россиянам.

В эфире телеканала «Россия 24» глава нижней палаты парламента отметил, что российские власти приняли решение требовать от грузинской стороны публичных извинений. Он заявил, что президент Грузии должна извиниться перед Россией за недопустимые высказывания.

Отмечается, что недопустимыми Россия посчитала слова о том, что РФ - агрессор и оккупировала грузинские территории. Кроме того, Вячеслав Володин отметил, что именно Россия формирует 20% ВВП Грузии. Именно россияне дают деньги этой стране, так что недопустимо делать такие заявления о России.

«России есть, чем ответить», – заявил Володин.

Елена Миронова