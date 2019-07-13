Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что почти половина россиян с безразличием относится к Грузии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Именно так высказались сорок восемь процентов опрошенных.

Еще тридцать семь процентов относится к этой стране хорошо, несмотря на недавние акции протестов. Многие – семьдесят один процент опрошенных – уверены, что благополучные отношения Тбилиси и Москвы значимы для обеих стран. Негативно высказались о своем отношении к Грузии среди всех опрошенных восемь процентов, и еще семь воздержались от ответа.

Причины, по которым россияне испытывают к Грузии теплые чувства – доброта людей, гостеприимство и открытость по отношению к русским. Также семь процентов опрошенных заявили, что им нравится страна.

Причинами негативного отзыва стало ухудшение отношения Грузии к РФ и антипатии к этой стране.

Напомним, что 20 июня по столице Грузии пронеслись акции протеста, люди вышли на митинг против присутствия делегатов от России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Здание парламента с находящимися в нем представителями РФ было захвачено радикалами. Двести сорок человек пострадали, задержанных – триста человек.

Анастасия Туркова