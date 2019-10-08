Отобранные у пенсионеров деньги никому не нужны

По словам научного руководителя Института проблем глобализации, академика РАЕН, доктора экономических наук Михаила Делягина, главная задача российского правительства, которое возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев, — не допустить развития России. Такое мнение он высказал в беседе с журналистом «Свободной прессы», сообщает DEITA.RU.



Подобные, весьма удручающие выводы были сделаны на основе цифр Минфина. Согласно имеющимся данным, на конец августа чиновникам удалось освоить порядка 60 процентов бюджетных средств. При этом за восемь месяцев федеральный бюджет исполнили с профицитом 3,7 процента ВВП, а если рассматривать в денежном эквиваленте — 2,56 триллиона. Данный показатель значительно выше прошлогоднего. В 2018 году по итогам двух третей профицит был около 3,1 процента ВВП, либо 1,96 триллиона рублей.

Отмечается, что эта разница — результат пенсионной реформы, а если бюджет исполняется с таким профицитом и деньги не направляются на «добрые дела», получается, что средства, по сути, отобранные у пенсионеров в результате реформы, никому не нужны.

Добавим, что, по мнению эксперта, который изучил данные Минфина, дисбаланс 2019 года значительно сильнее тех, что были в прошлые годы. Однако деньги, которые были получены, по сути, остались в бюджете. При этом в ближайшие девять лет, до 2028 года, в бюджет поступит еще 7,8 триллиона рублей, которые удастся сэкономить на бедных пенсионерах, которым подняли возраст выхода на пенсию на пять лет.

Делягин утверждает, что в российском бюджете накоплено 14 триллионов рублей, однако деньги не идут на нужды страны, а продолжают копиться. Более того, повышаются налоги, которые также поступают в бюджет. Вероятно, допускает Делягин, что вся деятельность направлена на то, чтобы не допустить развития экономики.

Екатерина Брязгунова