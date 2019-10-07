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19 Август 2019, 19:45

Отобранные у пенсионеров деньги правительству не нужны

пенсия

Кабмин не знает, что делать с получившимся рекордным профицитом бюджета, сообщает DEITA.RU.

Скандальная пенсионная реформа, которую провели российские власти, оказалась абсолютно ненужной. Об этом со ссылкой на исследования сообщает «СП».

В 2019 году профицит бюджета России колоссальный. При этом по данным на сентябрь освоить удалось лишь 60% - с 2012 года таких показателей у нас не было.

Как пишет издание, 40%, которые остались невостребованными в этом году, это и есть те самые деньги, которые отобрали у пенсионеров в ходе реформы. Даже с учетом того, что Россия неохотно тратит бюджетные деньги в первом полугодии и нагоняет показатели во втором, 40% остатка 0 это слишком много.

Елена Миронова

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