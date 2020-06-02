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коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Отобраны добровольцы для испытания вакцины от COVID-19

армия солдат

В эксперименте примут участие 45 мужчин и 5 женщин

50 военнослужащих отобрали в Министерстве обороны, чтобы испытать на них инактивированную вакцину от коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

 45 мужчин и 5 женщин прошли медицинское обследование и тестирование. Они полностью здоровы, на протяжении месяца у них не наблюдалось симптомов каких-либо заболеваний.

Клинические испытания начнутся уже скоро на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института при министерстве. 3 июня в НИИ прибудет первая группа добровольцев для подготовки к эксперименту. Ранее в этом учреждении уже изучали вакцины от MERS – ближневосточного респираторного синдрома и лихорадки Эбола. Ожидается, что клинические испытания антикоронавирусной вакцины будут завершены до конца года. Разработки ведутся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Этап испытаний на животных (грызунах и приматах) вакцина прошла успешно. У нее не выявлено ни аллергических, ни токсических побочных эффектов. 

Всего Россия представила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от COVID-19. Одна из них, созданная подведомственным Роспотребнадзору научным центром «Вектор» в Новосибирске, отличается от других тем, что вводится она не внутримышечно, а интраназально – ее закапывают в нос. Если эта вакцина успешно пройдёт испытания на взрослых, то в 2021 году ее начнут испытывать и на детях.

В настоящее время в России ведется разработка 47 вакцин против SARS-CoV-2. Испытания проходят на 14 платформах. Предполагается, что осенью в России может случиться вторая волна коронавируса, но вакцина к этому времени должны быть уже готова и запущена в массовое производство.

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