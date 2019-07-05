Готовить печки к зиме уже сейчас рекомендуют спасатели Еврейской автономной области, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Еврейской автономной области, жители частного сектора во многом зависят от того, насколько печь готова к зимнему периоду. Ведь для многих печь является единственным источником тепла в помещении в условиях суровой дальневосточной зимы.

По данным статистики, печное отопление остается в списке самых распространенных причин пожаров не только зимой, но и летом. От неисправных печей загорается жилье, подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, дачи и пр. Поэтому очень важно вовремя привести свою печь в надлежащее состояние.





Как пояснила старший инспектор отдела надзорной деятельности по г. Биробиджану и Биробиджанскому району Главного управления МЧС России по региону Анастасия Мереуца, самое распространенное нарушение – недостаточная разделка или отступка от деревянных или горючих конструкций. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Между ними должен оставаться воздушной промежуток на всю высоту печи.

Неправильное устройство дымохода, трещины в кладке печи или дымохода также являются довольно частыми нарушениями. Дымоходы (дымовые трубы) следует выводить выше конька крыши.

Также домовладельцы не всегда оборудуют место возле топки печи. Чтобы избежать загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей, на полу перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из негорючих материалов размером не менее 0,5 на 0,7 метров.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то возможно возникновение пожара. Поэтому рекомендуется топить печь лучше 2-3 раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время. Нельзя оставлять топящуюся печь во время сна. За 2 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 метров от топящейся печи, а от топочных отверстий – не менее 1,25 метров. Возле топок печей нельзя сушить белье, хранить горючие материалы (в том числе дрова, уголь), а также применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. Необходимо следить за тем, чтобы дверцы топящейся печи были закрыты.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

Дмитрий Санников