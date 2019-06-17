Жители города Большой Камень оказались заложниками войны за топливно-энергетический комплекс, пока хозяйствующие субъекты судятся, город рискует не успеть подготовиться к новому отопительному сезону, сообщает DEITA.RU.

Критическая ситуация складывается в топливно-энергетическом комплексе города Большой Камень, где создана одноименная территория опережающего развития и строится крупнейшая в России судоверфь «Звезда». Как стало известно агентству, администрация города расторгла договор с компанией, обслуживавшей теплосети, однако та обратилась в суд и не пускает новых правообладателей на объекты.

Председатель городской думы Алексей Кузнецов рассказал корреспонденту агентства, что администрация городского округа в 2009 году заключила договор аренды сроком на 10 лет с АО «Теплоком». По нему, срок аренды завершается в августе 2019 года.

При этом в администрации города пояснили, что к предыдущему арендатору, АО «Теплоком», было много нареканий, так, прошлую зиму город проходил на критическом запасе топлива в 2-3 дня.

"В период 2018-2019 компанией «Теплоком» был нарушен ряд пунктов договора аренды. Так. итоги проверки подтвердили отсутствие у компании нормативных запасов угля. Работали с колес, повезло, что зима было теплая", - рассказали в городской администрации.

Эту уже мысль в прошлом году подтвердила директор департамента ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко (ныне врио вице-губернатор Приморья – Прим.ред.). Тогда Большой Камень оказался единственным муниципалитетом, не сдавшим вовремя паспорт готовности к отопительному сезону. В итоге «любимый город Путина» отличился огромным количеством аварий и прорывов на теплосетях, в результате чего жители не один раз замерзали в собственных домах.

В этом году администрация за несколько месяцев до окончания договора решила разорвать отношения с теплоснабжающей организацией и постановлением лишила предприятие «Теплоком» статуса единственной. Ответственным за муниципальное имущество назначила МУП «Горхоз» Большого Камня. Но коммерческое предприятие не согласилось с решением администрации, и обратилось с исковым заявлением в суд.

Конфликт интересов начал затягиваться. В пятницу город остался без горячего водоснабжения, по причине, что на объектах некому работать, а на котельные не запускают работников муниципального предприятия. Работники стали увольняться и переходить в муниципальное учреждение, но попасть на работу они не могут, «Теплоком» выставил охрану, которая пресекает попытки зайти «Горхоз» на объекты. Всего к объектам ТЭК Большого камня относится порядка 60 объектов недвижимости, включая котельные и другие хозпомещения. По мнению городской администрации, такие действия бывшего подрядчика незаконны, и она обратилась в прокуратуру.

Пока развивается конфликт между городской власть и коммерсантами, обычные жители города могут следующей зимой полностью замерзнуть, оставшись без тепла из-за судебных проволочек, которые инициировало акционерное общество «Теплоком». Ближайшее судебное разбирательство назначено на конец июня 2019 года.

Отметим, что один из совладельцев компании «Теплоком» является учредителем нескольких предприятий в сфере ЖКХ, таких как «Комумнальщик-2» и ООО «Водоканал». За последние годы "Теплоком" являлся основным поставщиком тепла для госучреждений Большого Камня. Общая сумма контрактов по госзакупкам превысила один миллиард рублей.

Иван Крышан