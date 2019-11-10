Отопления и воды не будет в некоторых домах столицы - адреса

В некоторых домах Владивостока не будет холодной или горячей воды, а также отопления до понедельника, 11 ноября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в МУПВ ВПЭС и других ведомствах, отопления не будет до 12 часов понедельника по следующим адресам:

Никифорова ул. 37

Сафонова ул. 6, 30, 34, 37, 39

Днепровская ул. 24

Днепровский пер. 4

Нейбута ул. 19

Липовая ул. 2

Горячей воды, по данным АО «ДГК» Филиала «Приморская генерация» и других ведомств, не будет до полудня понедельника по следующим адресам:

Днепровский пер. 4

Надибаидзе ул. 6А

Новожилова ул. 31, 33

Липовая ул. 2

Иртышская ул. 48

Гульбиновича ул. 13

Могилевская ул. 1, 3

Ильичева ул. 23

Шкипера Гека ул. 15/2

Сельская ул. 8

Героев Хасана ул. 22 (до 15 ноября 12.00)

Никифорова ул. 37 (до 15 ноября 12.00)

Сафонова ул. 30, 32, 34, 37, 39 (до 15 ноября 12.00)

Талалихина ул. 1, 2 (до 15 ноября 12.00)

Слуцкого ул. 16/1, 16/2, 16/3 (до 10 января 2020 года)

По данным Аварийной службы «Владстрой» и других ведомств, холодной воды до понедельника 12 часов не будет по следующим адресам.

Шкипера Гека ул. 15/2

Иртышская ул. 48

Новожилова ул. 31, 33

Адмирала Кузнецова ул. 88

Красного Знамени пр-кт 119

Екатерина Брязгунова