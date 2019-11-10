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Отопления и воды не будет в некоторых домах столицы - адреса
В некоторых домах Владивостока не будет холодной или горячей воды, а также отопления до понедельника, 11 ноября, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в МУПВ ВПЭС и других ведомствах, отопления не будет до 12 часов понедельника по следующим адресам:
Никифорова ул. 37
Сафонова ул. 6, 30, 34, 37, 39
Днепровская ул. 24
Днепровский пер. 4
Нейбута ул. 19
Липовая ул. 2
Горячей воды, по данным АО «ДГК» Филиала «Приморская генерация» и других ведомств, не будет до полудня понедельника по следующим адресам:
Днепровский пер. 4
Надибаидзе ул. 6А
Новожилова ул. 31, 33
Липовая ул. 2
Иртышская ул. 48
Гульбиновича ул. 13
Могилевская ул. 1, 3
Ильичева ул. 23
Шкипера Гека ул. 15/2
Сельская ул. 8
Героев Хасана ул. 22 (до 15 ноября 12.00)
Никифорова ул. 37 (до 15 ноября 12.00)
Сафонова ул. 30, 32, 34, 37, 39 (до 15 ноября 12.00)
Талалихина ул. 1, 2 (до 15 ноября 12.00)
Слуцкого ул. 16/1, 16/2, 16/3 (до 10 января 2020 года)
По данным Аварийной службы «Владстрой» и других ведомств, холодной воды до понедельника 12 часов не будет по следующим адресам.
Шкипера Гека ул. 15/2
Иртышская ул. 48
Новожилова ул. 31, 33
Адмирала Кузнецова ул. 88
Красного Знамени пр-кт 119
Екатерина Брязгунова