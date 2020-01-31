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Отправлять на пересдачу за 3 одинаковых нарушения ПДД предложили в России

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Эксперт предложил новый способ наказания водителей

Автоэксперт считает вредными поправки в ПДД и Кодекс об административных правонарушениях, которые предложил Минюст, сообщает DEITA.RU. Руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов уверен, что такие жесткие меры к водителям принимать не стоит. Напомним, ранее стало известно об идее поднять штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей.

Едрышов рассказал Ura.ru, что одобрит такую идею властей только в одном случае – после полной ревизии знаков и камер по всей стране. Чтобы водители платили за нарушение правил только когда они справедливы. В пример он привел знаки, ограничивающие в городах скорость 30 км/ч.

Еще одно предложение – перенять опыт Германии. Если водитель в год трижды нарушает одно и то же правило, то его лишают прав и отправляют на пересдачу экзаменов в ГИБДД.

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