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Отправлять на пересдачу за 3 одинаковых нарушения ПДД предложили в России
Эксперт предложил новый способ наказания водителей
Автоэксперт считает вредными поправки в ПДД и Кодекс об
административных правонарушениях, которые предложил Минюст, сообщает DEITA.RU.
Руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышов уверен, что такие
жесткие меры к водителям принимать не стоит. Напомним, ранее стало известно об
идее поднять штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей.
Едрышов рассказал Ura.ru, что одобрит такую идею властей только в одном случае – после полной ревизии знаков и камер по всей стране. Чтобы водители платили за нарушение правил только когда они справедливы. В пример он привел знаки, ограничивающие в городах скорость 30 км/ч.
Еще одно предложение – перенять опыт Германии. Если водитель в год трижды нарушает одно и то же правило, то его лишают прав и отправляют на пересдачу экзаменов в ГИБДД.