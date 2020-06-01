Отпуск не отменяется: вот какие страны начнут выдавать визы

К середине июня ожидается возобновление работы консульских центров и аккредитованных визовых центров при посольствах, сообщает ИА DEITA.RU.



Некоторые дипломатические представительства уже начали собирать сотрудников, а это говорит о том, что первые консульства откроются для россиян уже в начале лета.

В посольствах большинства стран Евросоюза будут готовы принимать документы с 15 июня. Кое-где россиян будут ждать и раньше: например, консульство Латвии открывается 9 июня. Одними из первых должны открыться консульства Италии, Греции и Испании. С 16 июня начинает прием граждан посольство Великобритании.

Те, кто планируют путешествие в страну из Шенгенской зоны, могут оформлять визы сразу после открытия консульств, не дожидаясь открытия границ: сейчас Шенгенскую визу можно получить за полгода до выезда за рубеж.

Японское консульство принимает заявления, но личный прием граждан начнет только после того, как российско-японское сообщение возобновится.

А вот представительства США, Австралии и Канады, скорее всего, будут готовы к потоку иностранных гостей ближе к осени, так что их консульства пока никого принимать не планируют. Причем сначала начнется выдача виз тем, кто хочет попасть на Североамериканский континент или в Австралию с целью работать или учиться там. Рядовых туристов эти страны пригласят еще не скоро.

Похожая ситуация и в Китае: сначала возобновится выдача учебных и рабочих виз, а потом – туристических (но вряд ли Китай с туристическими визами затянет до августа или сентября).

А вот животрепещущий вопрос о том, надо ли будет оформлять медицинский паспорт или подобный документ, или хотя бы получать справку об отсутствии коронавирусной инфекции, остается открытым. Пока идею медицинских паспортов поддерживает Греция, также рассматривается возможность обязательного анализа на коронавирус при получении шенгенской визы, но окончательное решение еще не принято.