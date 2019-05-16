Проблемы будут у тех, кто на юге, сообщает DEITA.RU.



Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что будет с погодой в стране этим летом. Синоптик отметила, что в большинстве российских регионов ожидается жаркое лето - температура будет выше обычного.

Однако так повезет не всем. Часть дальневосточных и сибирских регионов проведут лето при низкое температуре. Так, прохладно в июне будет в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, а также в Забайкалье, в ЕАО и на Сахалине.

А вот жара ожидается в основном в северных районах. Теплее обычного будет в Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, а также на Колыме и Чукотке.

Как пишет «Российская газета», теплее по сравнению с предыдущими годами будет в северных районах страны. так проявляется глобальное потепление, которое уже наступило.

Елена Миронова