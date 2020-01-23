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6 Декабрь 2019, 18:15

Отраслевую систему оплаты труда Путин внедрит во все социальные сферы

Путин

Как заявил глава страны Владимир Путин в ходе встречи с учащимися российских образовательных учреждений в Сочи, необходимо сделать особенный упор на развитие социального блока в общей стратегии развития страны, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Владимир Владимирович отмечает тот факт, что структура оплаты труда отличается в разных сферах. Так, например, у врачей есть ночные дежурства и выезды к пациентам на дом в отличие, скажем, от учителей. Однако, общие принципы будут внедрятся для всех. Необходимо укрепить окладную часть, не теряя при этом различные стимулирующие и компенсационные выплаты.

«Аккуратно, но мы будем это делать», - пообещал глава государства.

Так же президент подчеркнул несправедливость разницы оплаты труда у руководящего состава медицинских учреждений и рядовых врачей. В своем послании Федеральному собранию Путин отметил, что переход на новую систему оплаты у медиков начнется уже в этом году.

Ирина Елкина

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