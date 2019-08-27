Масштабный ремонт автодорог развернулся в нынешнем году во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Отремонтировано будет порядка семидесяти километров дорог во всём городе.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице ДВФО ремонтируется 15 улиц. Обновлённое дорожное покрытие порадует водителей по улицам Енисейская, Сахалинская, Добровольского, Луговая, Хабаровская, Калинина и ряде других.

Ремонтируется более сорока основных магистралей, порядка двухсот тысяч квадратных метров дорог. Тротуары также модернизируются - 45 тысяч кв. м. обновлённого покрытия порадует горожан в конце осени текущего года. На улучшение автодорожной сети и городской инфраструктуры из средств краевого, городского и федерального бюджетов выделено два миллиарда рублей.

Работы уже ведутся, и выполняются такими подрядными организациями, как «Федерал Строй», «Строй-Сити», «Автобан-ДВ», «СКАБ» и «Вектор-Строй».

Помимо модернизации проезжей части, во Владивостоке впервые за долгое время уделили внимание и дворовым территориям – более 50 проездов к жилым домам, будут отремонтированы.

Сроком завершения всех ремонтных работы администрация города определила конец октября 2019 года. Работа ведётся в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

Софья Корф