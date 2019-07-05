Отряд судебных приставов угрожает своему начальнику, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Инцидент произошел в Свердловской области. Главный судебный пристав области Альбина Сухорукова узнала об увольнении руководителя и обоих его замов из отдела кадров регионального управления ФССП. Еще работающие сотрудники отдела кадров предупреждают, что у них в планах то же самое, поскольку условия труда невыносимо тяжелы, а зарплата – невысокая.

Дело в том, что в организации сотрудникам-кадровикам приходится работать с особым приложением для личных дел, которое работает со сбоями. Люди вынуждены «воевать» с ним, засиживаясь до трех часов ночи в выходные и получая за это двадцать тысяч рублей. Ни поправить пошатнувшееся здоровье, ни отдохнуть в таком режиме невозможно, и работники предпочитают уволиться.

Тем более что всего сотрудников отдела кадров в организации десять, на более чем две тысячи сотрудников в управлении. Тогда как в других предприятиях и ведомствах на 80-100 сотрудников приходится пять-семь кадровиков.

В свердловском УФССП при этом отвечают, что отдел кадров укомплектован полностью, проблем не имеет и работает в штатном режиме. Что предпримет в такой ситуации Сухорукова – пока неизвестно.

Анастасия Туркова