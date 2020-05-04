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Отставки, передел рынка и межэлитные конфликты: эксперт оценил обстановку в ДФО
Гращенков рассказал о судьбе дальневосточных губернаторов
Коронавирус и борьба с ним серьезно влияют на политическую повестку дня, в том числе - на позиции российских губернаторов. Экспертный прогноз на будущее глав регионов ДФО - в материла ИА DEITA.RU.
Дальневосточные регионы продолжают неравный бой с инфекцией по всем фронтам. Главные действующие лица здесь, разумеется, губернаторы. Каждый руководитель получил карт-бланш и за обстановку в своем регионе отвечает лично. И здесь есть как лидеры, так и аутсайдеры.
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал DEITA.RU, что несмотря на напряженную обстановку, массовых отставок ждать не следует. Волна уже сошла. Эксперт настроен пессимистично только в отношении Сергея Фургала.
«Фургалу есть чего опасаться. Учитывая, что федеральный центр давно ищет повод для отставки, ситуация с короновирусом вполне может стать триггером для него. Трутнев уже критиковал Хабаровский край, что он плохо борется с пандемией, а до этого – Камчатку. И для Илюхина это закончилось отставкой, а у Фургала и других проблем хватает, так что это все может создать ситуацию «снежного кома», - считает Гращенков.
В остальном он считает, что губернаторы противостоят «китайской угрозе» нормально.
«За все время отличился только врио главы ЕАО Гольдштейн, в самом начале перекрыв дороги, но его быстро образумили из Москвы» - отмечает эксперт.
Немаловажным фактором для некоторых субъектов являются экономические последствия пандемии. По мнению Ильи Гращенкова, «частично проблемы могут возникнуть у главы Бурятии Цыденова и главы Забайкалья Осипова – там ситуация с вирусом развивается хуже. Кроме того, оба региона могут больше пострадать от экономических последствий, вызванных коронокризисом».
Кремль сместит акцент внимания с Дальнего Востока на территориально более близкие к столице регионы. Ибо экономический ущерб в целом на Западе будет более ощутимым.
«Здесь у губернаторов могут возникнуть проблемы с устойчивостью. Кризис сместит фокус интересов Кремля с Дальнего Востока на более близкие территории, а в ДФО может начаться передел рынка и новые межэлитные конфликты», - считает эксперт.
По мнению Ильи Гращенкова, ситуация с крабовой отраслью (куда вмешалась Собчак) - яркий тому пример, как с помощью правительства происходит перераспределение квот. А это только начало, значит может задеть и другие отрасли – металл, рыбу, добычу золота и угля, траловый флот и прочее.