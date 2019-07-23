Новые лишения ждут автомобилистов, сообщает DEITA.RU.

Сейчас владельцы транспортных средств часто относятся халатно к оформлению полису. Тем более, что выявить его отсутствие может только остановивший машину полицейский.

В Госдуме пытаются бороться с головотяпством автомобилистов жесткими методами. Так, сейчас на рассмотрении находится закон о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО у хозяина автомашины.

Депутаты предложили следующее: если ОСАГО не нашли второй раз, накладывать штраф в 5 тысяч рублей либо лишать прав на полгода.

Это серьезно ужесточает действующие меры для безответственных водителей. Сейчас им грозит всего лишь штраф в 800 рублей. И нельзя забывать о двойной скидке в случае, если штраф оплачен в первые 20 дней после нарушения.

Рецидивистам не грозит ничего жестче. Второй раз, третий, пятый - неважно. Платишь 400 рублей, и вопрос закрыт. Поэтому для многих автомобилистов отсутствие ОСАГО серьезной угрозы не представляет. Пока.

Такие инициативы, как правило, очень долго тянутся где-то в кабинетах чиновников.

Рассмотреть предложение в первом чтении планируют только в октябре текущего года. До 2020 года водителям, игнорирующим ОСАГО, не грозят драконовские меры.

Катающиеся по дорогам автомобилисты без ОСАГО надеются на русский авось. Мол, со мной-то точно ничего не случится.

Между тем, потом пострадавшим в ДТП гражданам крайне сложно в таких случаях возместить ущерб. Оплачивать урон должен страховщик виновника.

Ранее стало известно, что у правительства есть планы по увеличению лимита выплат по жизни и здоровью. Сейчас он составляет 500 тыс. рублей, а поднять его предлагают до 2 млн рублей.

Василий Кучин