Отсутствие прибора учета электроэнергии или его ненадлежащее состояние приводят к увеличению платежей

У 8,5 тысяч частных клиентов Дальэнергосбыта - филиала ПАО «ДЭК» в настоящее время не установлен прибор учета электроэнергии либо он находится в ненадлежащем состоянии. В таких условиях суммы к оплате потребителям рассчитываются в соответствии с установленными в Приморском крае нормативами, к которым применяется повышающий коэффициент 1,5.

Оплата по нормативу, как правило, превышает стоимость услуги электроснабжения. Например, в настоящее время минимальный норматив на одного человека, проживающего в однокомнатной квартире, составляет 373 кВт•ч (1268,2 руб.). С учетом повышающего коэффициента 1,5 он составит уже 559,5 кВт•ч (1902,3 рублей в месяц на одного человека).

Расчеты по показаниям счетчиков позволяют оплачивать только фактически потребленные объемы электроэнергии. В соответствии с законодательством приборы учета коммунальных ресурсов, внесенные в единый государственный реестр средств измерения, устанавливаются за счет собственников жилых помещений.

Получить полную информацию о своем приборе учета можно, позвонив по телефону Информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-100-3-777.

В случае необходимости замены или первичной установки прибора учета электроэнергии, потребители могут обратиться в офисы обслуживания ПАО «ДЭК», где специалисты предоставят полный комплекс услуг от продажи, установки счетчика, до его опломбировки.

Также процедуру замены или установки счетчика может осуществит электрик обслуживающей дом организации/частный электрик. В этом случае о планируемом демонтаже прибора необходимо сообщить в филиал ПАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт (контакты указаны в платежном документе). После установки нового счетчика обязательна его опломбировка, которую могут произвести только специалисты Дальэнергосбыта. Услуга по опломбировке приборов учета, в отличие от его установки, бесплатна.

Полная информация о видах приборов учета и требованиях к ним, поверке, приобретении и установке счетчиков, а также адреса офисов обслуживания размещены на сайте ПАО «ДЭК»:https://www.dvec.ru/dalsbyt/private_clients/electricity_meters/.