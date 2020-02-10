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Оттепель, дожди и туманы: синоптики о погоде на неделю

Немного снега - вид с трассы

С каждым днем на территории региона будет становиться все теплее

Погода на этой неделе будет довольно изменчивой – приморцев ожидают настоящие температурные «качели», сообщает ИА DEITA.RU.

Так, в понедельник будет продолжаться погодная тенденция предыдущей недели – мороз и довольно ощутимый ветер. Однако, уже к вторнику к краю начнет приближаться теплый атмосферный фронт. Таким образом, с каждым днем на территории региона будет становиться все теплее.

Тепло в крае продержится практически до конца рабочих дней в крае.

Плюсовые отметки будут даже ночью – до двух градусов тепла на побережье. На севере края останутся ночные морозы, впрочем, не сильные – до -15 градусов.

В среду возможны осадки на территории края: дождь, дождь со снегом. В отдельных районах возможен туман.

Днем на преобладающей площади в крае будет около 2-9 выше нулевой отметки.

В пятницу теплые деньки подойдут к концу – температура постепенно начнет снижаться. 

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