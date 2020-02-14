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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Оттепель отбирает авто у незадачливых рыбаков

тонет

Особенно острая сейчас ситуация около Тавричанки

Сейчас в Приморском крае наблюдается потепление – но ни прогнозы синоптиков, ни ежегодные предупреждения МЧС и многочисленные, зачастую трагические – случаи - не останавливают рыбаков от выезда на тонкий лед, сообщает ИА DEITA.RU.

В редакцию продолжают поступать фото и видео автомобилей, которые проваливаются под ненадежный ледяной слой. Часто на помощь рыбакам приходят их единомышленники – всем миром вытаскивают из холодной воды провалившийся автомобиль.

Особенно острая сейчас ситуация около Тавричанки – там в воду погрузилось уже несколько авто – одни ушли только колесами, другие – провалились практически полностью.

Напомним, что сейчас лед на большей части акватории Приморья очень тонок – МЧС рекомендует вовсе не выезжать на водную поверхность в ближайшее время – оттепель сделала поверхность крайне тонкой и ненадежной.

Однако, ситуация повторяется не первый год – рыбаки с упорством продолжают выезжать на акватории, лишаясь автомобилей, а порой и собственного здоровья и даже жизни. 

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